Oracle vorbörslich in Grün: Credit Suisse belässt Kursziel von Oracle

Die von der Vorstandsvorsitzenden von Oracle genannten Ziele für 2026 in Hinblick auf Umsatzwachstum aus eigener Kraft und die operative Marge entsprächen seinen Schätzungen, lägen aber über den Markterwartungen, schrieb Analyst Philip Winslow in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies bestätige seine Auffassung, dass Oracle weiter im prozentual zweistelligen Bereich wachsen könne.

Die Oracle-Aktien zeigen sich vorbörslich an der NYSE 0,40 Prozent höher bei 72,99 US-Dollar.

