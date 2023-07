NYSE-Wert Carnival-Aktie: 'Carnival Jubilee' verlässt Meyer-Werft

Ozeanriese

Die Papenburger Meyer-Werft hat ihren jüngsten Neubau, das Kreuzfahrtschiff "Carnival Jubilee", ausgedockt.

Der rund 345 Meter lange Ozeanriese verließ am Freitagabend die Baudockhalle und machte am Ausrüstungspier im Werfthafen fest, wie die Meyer-Werft am Samstag mitteilte. Voraussichtlich Ende des Jahres soll das Kreuzfahrtschiff an die US-amerikanische Reederei Carnival Cruise Line abgeliefert werden. Vorher steht noch der Endausbau und die Überführung über die Ems an. Ende 2023 soll das Schiff dann von Galveston in Texas aus zu seiner ersten Kreuzfahrt starten.

Die "Carnival Jubilee" bietet nach früheren Angaben der Reederei Platz für 5374 Passagiere. Das Schiff soll mit LNG, also Flüssigerdgas, angetrieben werden. Zudem soll das Kreuzfahrtschiff mit einer Achterbahn und einem über drei Decks reichenden Atrium mit einer großen Fensterfront Richtung Meer ausgestattet werden.

PAPENBURG (dpa-AFX)