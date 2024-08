Palantir im Fokus

Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag gefragt

01.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 27,45 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 27,45 USD. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 27,54 USD. Bei 27,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 585.439 Palantir-Aktien. Am 19.07.2024 markierte das Papier bei 29,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (13,69 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 50,13 Prozent sinken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Palantir ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 634,34 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 525,19 Mio. USD erwirtschaftet worden. Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Palantir-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 11.08.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,329 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Analysten halten Palantir-Aktie für "den Messi der KI": Kursverdoppelung möglich Bilanzvorlage im Visier: Analyst stuft Palantir-Aktie ab - hebt aber Kursziel an Investor und Palantir-Gründer Peter Thiel um KI-Branche besorgt: NVIDIA verdient das ganze Geld

