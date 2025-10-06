DAX24.430 +0,2%Est505.635 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.899 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,10 +1,2%Gold3.951 +1,6%
Aktienentwicklung

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schiebt sich am Nachmittag vor

06.10.25 16:10 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
154,44 EUR 7,78 EUR 5,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 181,57 USD. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,68 USD an. Bei 179,42 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 3.378.094 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 189,45 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 4,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,78 USD. Dieser Wert wurde am 08.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 78,64 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Palantir hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,13 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,644 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

