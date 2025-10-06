Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir legt am Abend zu

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 179,59 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 179,59 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 182,94 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 179,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.714.140 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 189,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,78 USD ab. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 363,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,644 USD je Aktie.

