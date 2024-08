Palantir Aktie News: Palantir steigt am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 27,16 USD.

Das Papier von Palantir konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 27,16 USD. Bei 27,73 USD erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,07 USD. Zuletzt wechselten 1.717.158 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2024 markierte das Papier bei 29,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 9,83 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,69 USD am 22.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 05.08.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 678,13 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 525,19 Mio. USD in den Büchern standen.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,349 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

