Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Montagnachmittag im Minus

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 39,33 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 39,33 USD ab. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,20 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,86 USD. Zuletzt wurden via New York 1.530.379 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 40,29 USD. Gewinne von 2,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,48 USD am 02.11.2023. Abschläge von 63,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Palantir ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 678,13 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 533,32 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Palantir am 05.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,356 USD fest.

