Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 134,77 USD zu.

Die Palantir-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 134,77 USD. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 136,23 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.883.596 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 136,23 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 1,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,23 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 05.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,86 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 634,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Palantir am 11.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,967 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

