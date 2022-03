Palantir Aktie News: Palantir gewinnt an Boden

Aktien in diesem Artikel Palantir 10,57 EUR

Die Palantir-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 10,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 10,65 EUR. Bei 10,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.545 Palantir-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2021 erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,42 EUR am 24.02.2022.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,265 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Palantir Technologies Inc. ist spezialisiert auf Datenanalyse und vertreibt Spezialsoftware u.a. an Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Die Firma bietet Lösungen und Datenanalysetools im Bereich Menschenhandel, Kindesentführung und -missbrauch, Terrorismusbekämpfung, Betrugsermittlung und Vorhersage von Pandemien, arbeitet aber auch im Bereich Big Data mit Fluggesellschaften, Finanz- oder Pharmakonzernen zusammen.

Palantir-Aktie legt zu: Bayerisches LKA will künftig Analysesystem von deutscher Palantir-Tochter nutzen

Annual Letter 2022: Palantir-CEO Alex Karp betont Bedeutung von Software - Kritik an Silicon-Valley-Firmen

Chance auf das große Comeback: Bei welchen Aktien Potenzial winkt

