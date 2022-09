Palantir Aktie News: Palantir am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Palantir 7,68 EUR

Die Palantir-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 7,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,61 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 7,77 EUR. Bisher wurden heute 8.422 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 69,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,20 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 08.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 473,01 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 375,64 USD erwirtschaftet worden waren, um 25,92 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,058 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

