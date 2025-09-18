Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 181,58 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 181,58 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 181,89 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 177,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.759.159 Palantir-Aktien umgesetzt.
Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Bei einem Wert von 35,72 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 80,33 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.
Am 04.08.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,644 USD je Aktie belaufen.
