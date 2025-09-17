Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir steigt am Abend stark

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,5 Prozent auf 177,54 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 177,54 USD zu. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 177,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 170,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 9.092.213 Stück.

Bei einem Wert von 189,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 6,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2024 auf bis zu 35,72 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 79,88 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 678,13 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,644 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

