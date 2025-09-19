Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Palantir

Kurs der Palantir

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 178,58 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 178,58 USD ab. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 178,29 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 180,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.729.805 Palantir-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 6,09 Prozent wieder erreichen. Bei 35,72 USD erreichte der Anteilsschein am 21.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Palantir hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Mrd. USD – ein Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 678,13 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,644 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

