Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Freitagabend fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palantir. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 182,90 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,4 Prozent auf 182,90 USD. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,27 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.367.676 Palantir-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 189,45 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2024 (35,72 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 80,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,644 USD je Aktie belaufen.

