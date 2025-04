Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Blick auf Palantir-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 112,28 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 112,28 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 110,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,64 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 4.008.811 Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 11.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 03.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 827,52 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 608,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Palantir.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,553 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie trotzt Zollchaos: Was Palantir von anderen Techtiteln unterscheidet

Alphabet-Aktie gefragt: Google-Mutter mit Gewinnsprung - Partnerschaft mit Palantir

Palantir-Aktie legt zu: Palantir baut Abschiebesoftware für US-Behörde