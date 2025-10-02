Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Palo Alto Networks

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Palo Alto Networks-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 207,48 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Palo Alto Networks-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 207,48 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf 209,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,49 USD. Zuletzt wechselten 235.417 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 210,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 144,17 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,51 Prozent.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

