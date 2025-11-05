Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks büßt am Mittwochabend ein

Palo Alto Networks im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 212,68 USD ab.

Um 20:07 Uhr ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 212,68 USD. In der Spitze fiel die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 212,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 215,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 530.397 Palo Alto Networks-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 223,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 5,08 Prozent Luft nach oben. Bei 144,17 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,21 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht