Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Palo Alto Networks-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 214,84 USD.

Das Papier von Palo Alto Networks konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 214,84 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie zog in der Spitze bis auf 215,49 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 215,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.204 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,49 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 3,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

