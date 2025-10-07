Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend mit Kursabschlägen

So bewegt sich Palo Alto Networks

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 209,77 USD ab.

Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 209,77 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 208,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 846.051 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 214,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 2,02 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,27 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus.

Palo Alto Networks veröffentlichte am 18.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

