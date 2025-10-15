DAX24.196 -0,2%Est505.609 +1,0%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.778 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,24 -0,1%Gold4.199 +1,4%
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochnachmittag höher

15.10.25 16:08 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochnachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 208,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
179,96 EUR 1,54 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 208,17 USD. Den Tageshöchststand markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 209,10 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 207,85 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 184.862 Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 217,94 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 4,69 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 144,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

