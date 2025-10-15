Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks fällt am Mittwochabend

So entwickelt sich Palo Alto Networks

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 205,89 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,8 Prozent auf 205,89 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 205,88 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 207,85 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 594.230 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 217,94 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 5,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 144,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 29,98 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,81 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

