Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag schwächer

Palo Alto Networks im Blick

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 199,04 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 199,04 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 198,96 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.983 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,34 USD an. 5,68 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,17 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,57 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,81 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.net

