Blick auf Aktienkurs

20.10.25 16:08 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks macht am Montagnachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt stieg die Palo Alto Networks-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 210,76 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 210,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 211,58 USD. Bei 209,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 174.403 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 217,94 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,41 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie 31,60 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen