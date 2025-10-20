Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks gewinnt am Montagabend an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 212,10 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 212,10 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 212,48 USD. Bei 209,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 419.306 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Bei 217,94 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,75 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 47,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,54 Mrd. USD im Vergleich zu 2,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

