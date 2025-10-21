Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Palo Alto Networks im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 212,30 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 213,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 212,04 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 128.748 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 217,94 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 47,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 4,87 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

