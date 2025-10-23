Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Palo Alto Networks am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 215,30 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 215,30 USD zu. In der Spitze legte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 215,46 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,05 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 97.406 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 217,94 USD. 1,23 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 144,17 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 49,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Aktie aus.

