Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Abend fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 215,11 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere um 20:08 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 216,48 USD. Mit einem Wert von 212,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 490.827 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 217,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 1,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 32,98 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 3,81 USD im Jahr 2026 aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
