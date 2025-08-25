Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks legt am Nachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 185,81 USD zu.

Die Palo Alto Networks-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 185,81 USD. In der Spitze legte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 185,91 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 170.055 Stück.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 210,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Abschläge von 22,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Mrd. USD umgesetzt.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,80 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

