Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks behauptet sich am Freitagabend

Palo Alto Networks im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Palo Alto Networks-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 190,83 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 190,83 USD. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 192,76 USD zu. In der Spitze büßte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 190,06 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 191,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 624.288 Palo Alto Networks-Aktien.

Bei einem Wert von 210,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 24,45 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.08.2025 lud Palo Alto Networks zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 13.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,80 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

