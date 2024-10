PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Dienstagnachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 77,46 USD ab.

Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 77,46 USD. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,37 USD nach. Bei 78,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 429.445 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 80,61 USD erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 50,26 USD. Mit Abgaben von 35,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent auf 7,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte PayPal am 31.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

