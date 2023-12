PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 57,84 USD nach oben.

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:58 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 57,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 12.243 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 88,63 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,22 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,12 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 01.11.2023. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent auf 7.418,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte PayPal am 30.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,98 USD je Aktie.

