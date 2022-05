PayPal Aktie News: PayPal verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie verlor um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 84,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,70 EUR aus. Bei 84,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 54.143 PayPal-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,45 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 67,88 Prozent niedriger. Bei 78,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PayPal gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 6.483,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 6.116,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

