PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 61,29 EUR.

Um 09:04 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 61,29 EUR ab. Bei 61,29 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,29 EUR. Bisher wurden heute 707 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 48,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,31 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent auf 7,76 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren