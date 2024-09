PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag in Grün

So bewegt sich PayPal

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 72,54 USD zu.

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 72,54 USD. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,65 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 466.738 Stück gehandelt.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 73,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,91 Prozent hinzugewinnen. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,72 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 USD je PayPal-Aktie belaufen.

