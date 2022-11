PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Freitagnachmittag tief

Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 5,3 Prozent auf 75,21 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,80 EUR nach. Bei 72,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 191.558 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 201,70 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 62,71 Prozent wieder erreichen. Am 30.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 64,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Am 03.08.2022 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.806,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.238,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte PayPal am 01.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 06.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2022 3,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Ausblick: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bruder von Wikileaks-Gründer Assange bittet Krypto-Community um Hilfe

Skalierbarkeit im Fokus: Entwickelt sich das neue Blockchain-Projekt Aptos zum "Solana-Killer" ?

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com