PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag im Minusbereich

Die PayPal-Aktie wies um 05.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,55 EUR abwärts. Die PayPal-Aktie sank bis auf 82,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.310 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 264,45 EUR erreichte der Titel am 27.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,78 Prozent. Bei 78,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,27 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 6.483,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.116,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,88 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie nach Zahlen mit zweistelligem Kursplus: PayPal muss Gewinnrückgang verkraften

Peter Thiel wettert gegen Warren Buffett & Co.: Bitcoins "Feind Nr. 1"

NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, PayPal-Aktie & Co im Überblick: So fielen die Bilanzen der US-Tech-Riesen aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com