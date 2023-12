PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 58,81 USD.

Das Papier von PayPal legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 58,81 USD. Die PayPal-Aktie legte bis auf 59,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 57,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.099.970 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,25 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent auf 7.418,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,98 USD je Aktie belaufen.

