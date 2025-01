PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 84,99 EUR abwärts.

Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:39 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 84,99 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 84,86 EUR. Mit einem Wert von 85,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.013 PayPal-Aktien.

Am 09.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 88,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 3,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.02.2024 bei 52,01 EUR. Abschläge von 38,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,05 Prozent auf 7,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von PayPal wird am 04.02.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,57 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie: Vorsicht vor Betrugsmasche per IBAN mit PayPal

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison