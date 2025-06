PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Nachmittag positiv

So entwickelt sich PayPal

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 64,67 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:42 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 64,67 EUR nach oben. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,91 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 6.527 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 40,93 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,00 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,83 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,10 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

Einführung des digitalen Euro wohl nur unter hohen Kosten möglich

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr abgeworfen