PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 65,26 EUR.

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 65,26 EUR nach. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 65,16 EUR. Mit einem Wert von 65,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 9.126 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 39,66 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 34,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.04.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,83 USD je Aktie vermeldet. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte PayPal die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

