PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 65,19 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 65,19 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 65,17 EUR. Bei 65,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 960 PayPal-Aktien.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,60 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

PayPal veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,76 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,74 Mrd. USD umgesetzt.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

