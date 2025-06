PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 63,41 EUR nach.

Die PayPal-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 63,41 EUR abwärts. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,97 EUR nach. Bei 63,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.655 PayPal-Aktien.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 30,43 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 23,51 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7,76 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

