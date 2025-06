PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 63,15 EUR nach.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 63,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 62,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,24 EUR. Bisher wurden heute 9.377 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,32 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 23,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,31 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7,76 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

Einführung des digitalen Euro wohl nur unter hohen Kosten möglich