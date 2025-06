PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag schwächer

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Steuer-Tipp: So setzt man Spenden von der Steuer ab

PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

PayPal Aktie News: PayPal verliert am Donnerstagmittag

PayPal Aktie News: PayPal verliert am Donnerstagnachmittag

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Termine und Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Heute im Fokus

Novo Nordisk bereitet Phase-3-Studie mit Amycretin vor. Deutsche Bank bewertet BioNTech mit "neutral". Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt steigt im Mai. Trump warnt: Autozölle könnten bald noch weiter steigen. Leonardo und Partner Rheinmetall könnten bei Iveco-Sparte wohl leer ausgehen. Richterspruch in San Francisco: Trump überschritt Befugnisse bei Einsatz der Nationalgarde in LA.