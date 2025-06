PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag höher

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 64,40 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 64,40 EUR nach oben. Die PayPal-Aktie legte bis auf 64,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.475 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 29,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 32,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,10 USD je PayPal-Aktie belaufen.

