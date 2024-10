PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 79,20 USD ab.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 79,20 USD. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,56 USD ab. Mit einem Wert von 80,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 600.596 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 81,99 USD. Gewinne von 3,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 57,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 30.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent auf 7,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte PayPal am 29.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte PayPal die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2024 4,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

