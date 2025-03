PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag gesucht

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 62,88 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 62,88 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 62,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.227 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 44,94 Prozent Luft nach oben. Am 27.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,44 EUR ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 19,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

PayPal gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,33 Mrd. USD im Vergleich zu 8,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,47 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

