PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 61,78 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 2,5 Prozent auf 61,78 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 60,95 EUR. Bei 63,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.655 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. 47,52 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 21,50 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent auf 7,76 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,09 USD im Jahr 2025 aus.

