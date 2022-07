PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die PayPal-Aktie musste um 13.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 69,54 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 68,45 EUR. Bei 71,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 23.827 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 264,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 64,90 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 7,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 27.04.2022 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.483,00 USD im Vergleich zu 6.033,00 USD im Vorjahresquartal.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von PayPal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

