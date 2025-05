PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 65,16 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 65,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 65,33 EUR. Bei 64,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.800 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 39,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 25,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7,76 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,09 USD je Aktie.

